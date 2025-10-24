Інформація щодо ціни Todin (TDN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00089349 $ 0,00089349 $ 0,00089349 Мін. за 24 год $ 0,00095792 $ 0,00095792 $ 0,00095792 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00089349$ 0,00089349 $ 0,00089349 Макс. за 24 год $ 0,00095792$ 0,00095792 $ 0,00095792 Рекордний максимум $ 0,00443116$ 0,00443116 $ 0,00443116 Найнижча ціна $ 0,00060277$ 0,00060277 $ 0,00060277 Зміна ціни (за 1 год) +0,43% Зміна ціни (1 дн.) -1,77% Зміна ціни (за 7 дн.) +16,30% Зміна ціни (за 7 дн.) +16,30%

Актуальна ціна Todin (TDN) становить $0,00091843. За останні 24 години TDN торгувався між мінімумом у $ 0,00089349 і максимумом у $ 0,00095792, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TDN становить $ 0,00443116, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00060277.

Що стосується короткострокових результатів, то TDN змінився на +0,43% за останню годину, -1,77% за 24 години та на +16,30% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Todin (TDN)

Ринкова капіталізація $ 125,04K$ 125,04K $ 125,04K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 736,71K$ 736,71K $ 736,71K Циркуляційне постачання 136,17M 136,17M 136,17M Загальна пропозиція 802 285 308,8540871 802 285 308,8540871 802 285 308,8540871

Поточна ринкова капіталізація Todin — $ 125,04K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TDN — 136,17M, зі загальною пропозицією 802285308.8540871. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 736,71K.