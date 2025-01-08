Ціна TOCO (TOCO)
Поточна ціна TOCO (TOCO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 438.97K USD. Ціна TOCO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TOCO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 94.71K USD
- зміна ціни TOCO протягом дня — -67.02%
- циркуляційна пропозиція – 887.94M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TOCO до USD становила $ -0.00100507405150797.
За останні 30 днів зміна ціни TOCO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TOCO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TOCO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00100507405150797
|-67.02%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TOCO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.85%
-67.02%
-84.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
When folks say "Toco is the token," they mean he's the ultimate superstar of the human-dog bond, strutting his stuff in a unique and inimitable style that’ll leave you in stitches! Imagine the most epic dog lover turning their passion into a hilarious, real-life spectacle - Toco is the embodiment of that playful spirit! With every wag of his tail and playful leap, Toco proves that he’s not just a dog, but a living, barking celebration of joy and connection!
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