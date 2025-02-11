Ціна Tochi Base (TOCHI)
Поточна ціна Tochi Base (TOCHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TOCHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tochi Base:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.32 USD
- зміна ціни Tochi Base протягом дня — +2.81%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tochi Base до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tochi Base до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tochi Base до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tochi Base до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.81%
|30 днів
|$ 0
|-16.15%
|60 днів
|$ 0
|-45.32%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tochi Base: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
+2.81%
-13.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$TOCHI The Dog From Coinbase with pawsitive vibe Introduced by Coinbase's CEO Brian Armstrong TOCHI is not just a normal project or token but building a big community on Base where people can share
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