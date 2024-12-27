Сьогоднішня ціна tobi (TOBI)

Поточна ціна tobi (TOBI) сьогодні становить 0.0012481 USD з ринковою капіталізацією $ 1.26M USD. Ціна TOBI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності tobi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 69.02K USD

- зміна ціни tobi протягом дня — -9.05%

- циркуляційна пропозиція – 998.72M USD

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