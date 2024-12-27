Ціна tobi (TOBI)
Поточна ціна tobi (TOBI) сьогодні становить 0.0012481 USD з ринковою капіталізацією $ 1.26M USD. Ціна TOBI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності tobi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 69.02K USD
- зміна ціни tobi протягом дня — -9.05%
- циркуляційна пропозиція – 998.72M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни tobi до USD становила $ -0.000124341780073068.
За останні 30 днів зміна ціни tobi до USD становила $ -0.0006856212.
За останні 60 днів зміна ціни tobi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни tobi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000124341780073068
|-9.05%
|30 днів
|$ -0.0006856212
|-54.93%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін tobi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.22%
-9.05%
+51.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Art based meme token about a frog named Tobi on solana. Launched on pump.fun 3 days ago, the Dev and artist Alex has been continuosly evolving his art style for Tobi and engaging with the community on X which has led to daily increases in holders and communtiy engagement. Tobi is about good vibes and celebrating meme culture on Solana and the community has really resonated with Alex's art style and the message we have been trying to spread with Tobi through our social media.
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