Токеноміка TNQ (TNQ) Дізнайтеся ключову інформацію про TNQ (TNQ), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація TNQ (TNQ) TNQ Token: A Fundamental Overview Launched on January 17, 2024, TNQ Token is a digital asset developed by a Malaysian-based team and backed by Trinique, a leading digital private fund company specializing in fund tokenization. TNQ Token aims to empower investors with innovative blockchain-driven investment solutions. Serving as the fundamental unit of the Trinique ecosystem, TNQ Token grants holders rights and access to earn rewards based on their participation in Trinique's underlying asset portfolio through token holding. Core Attributes: Asset-Allocation: TNQ Token stands out by allocating funds to a diversified portfolio across multiple asset classes. This strategy boosts the token's stability, offering investors a dependable foundation for their investments. Innovative Technology: Leveraging blockchain technology, TNQ Token employs smart contracts to facilitate secure and efficient transactions. Decentralized protocols contribute to a trustless environment, ensuring the integrity of the token's operations. Strategic Roadmap: TNQ Token's strategic roadmap outlines key milestones, including plans to expand utility, explore partnerships, and cultivate a robust community. Ongoing research and development initiatives are geared toward enhancing the token's functionality. Community Engagement: TNQ Token prioritizes community engagement through regular updates and educational initiatives. Open communication channels are maintained to foster a sense of belonging among token holders. Compliance and Regulation: Compliance with regulatory standards is a central tenet of TNQ Token's operations. The project is committed to transparent reporting and adherence to industry best practices, ensuring a secure and legally compliant environment for investors. Офіційний вебсайт: https://tnqtoken.io/ Купити TNQ зараз!

Токеноміка та аналіз ціни TNQ (TNQ) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена TNQ (TNQ), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,12B $ 1,12B $ 1,12B Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 108,95M $ 108,95M $ 108,95M FDV (повністю розведена вартість): $ 10,26B $ 10,26B $ 10,26B Історичний максимум: $ 10,26 $ 10,26 $ 10,26 Історичний мінімум: $ 0,060982 $ 0,060982 $ 0,060982 Поточна ціна: $ 10,26 $ 10,26 $ 10,26 Дізнайтеся більше про ціну TNQ (TNQ)

Токеноміка TNQ (TNQ): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки TNQ (TNQ) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TNQ, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TNQ, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TNQ, досліджуйте ціну токена TNQ в реальному часі!

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