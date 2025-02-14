Ціна TNQ (TNQ)
Поточна ціна TNQ (TNQ) сьогодні становить 0.505024 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TNQ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TNQ:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.30K USD
- зміна ціни TNQ протягом дня — -19.53%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TNQ до USD становила $ -0.1226057855641608.
За останні 30 днів зміна ціни TNQ до USD становила $ -0.2400975505.
За останні 60 днів зміна ціни TNQ до USD становила $ -0.2679412912.
За останні 90 днів зміна ціни TNQ до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.1226057855641608
|-19.53%
|30 днів
|$ -0.2400975505
|-47.54%
|60 днів
|$ -0.2679412912
|-53.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TNQ: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.00%
-19.53%
-27.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TNQ Token: A Fundamental Overview Launched on January 17, 2024, TNQ Token is a digital asset developed by a Malaysian-based team and backed by Trinique, a leading digital private fund company specializing in fund tokenization. TNQ Token aims to empower investors with innovative blockchain-driven investment solutions. Serving as the fundamental unit of the Trinique ecosystem, TNQ Token grants holders rights and access to earn rewards based on their participation in Trinique's underlying asset portfolio through token holding. Core Attributes: Asset-Allocation: TNQ Token stands out by allocating funds to a diversified portfolio across multiple asset classes. This strategy boosts the token's stability, offering investors a dependable foundation for their investments. Innovative Technology: Leveraging blockchain technology, TNQ Token employs smart contracts to facilitate secure and efficient transactions. Decentralized protocols contribute to a trustless environment, ensuring the integrity of the token's operations. Strategic Roadmap: TNQ Token's strategic roadmap outlines key milestones, including plans to expand utility, explore partnerships, and cultivate a robust community. Ongoing research and development initiatives are geared toward enhancing the token's functionality. Community Engagement: TNQ Token prioritizes community engagement through regular updates and educational initiatives. Open communication channels are maintained to foster a sense of belonging among token holders. Compliance and Regulation: Compliance with regulatory standards is a central tenet of TNQ Token's operations. The project is committed to transparent reporting and adherence to industry best practices, ensuring a secure and legally compliant environment for investors.
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