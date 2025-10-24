Інформація щодо ціни TNC (TECHIE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00348034$ 0,00348034 $ 0,00348034 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна TNC (TECHIE) становить --. За останні 24 години TECHIE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TECHIE становить $ 0,00348034, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то TECHIE змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо TNC (TECHIE)

Ринкова капіталізація $ 9,56K$ 9,56K $ 9,56K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 26,01K$ 26,01K $ 26,01K Циркуляційне постачання 73,02M 73,02M 73,02M Загальна пропозиція 200 000 000,0 200 000 000,0 200 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація TNC — $ 9,56K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TECHIE — 73,02M, зі загальною пропозицією 200000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 26,01K.