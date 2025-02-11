Сьогоднішня ціна TNA Protocol (BN)

Поточна ціна TNA Protocol (BN) сьогодні становить 0.00133604 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TNA Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 314.52K USD

- зміна ціни TNA Protocol протягом дня — -5.06%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін BN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BN.