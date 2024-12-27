Ціна TN100x (TN100X)
Поточна ціна TN100x (TN100X) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.01M USD. Ціна TN100X до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TN100x:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.12K USD
- зміна ціни TN100x протягом дня — -0.87%
- циркуляційна пропозиція – 5.36B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TN100x до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TN100x до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TN100x до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TN100x до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.87%
|30 днів
|$ 0
|-25.95%
|60 днів
|$ 0
|-9.55%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TN100x: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.26%
-0.87%
-7.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$TN100x is a memecoin on Base backed by one of the largest and most popular communities on Warpcast. The objective is fun and entertainment backed by novel crypto mechanisms.
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