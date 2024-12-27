Сьогоднішня ціна TN100x (TN100X)

Поточна ціна TN100x (TN100X) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.01M USD. Ціна TN100X до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TN100x:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.12K USD

- зміна ціни TN100x протягом дня — -0.87%

- циркуляційна пропозиція – 5.36B USD

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