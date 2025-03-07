Ціна TMPL (TMPL)
Поточна ціна TMPL (TMPL) сьогодні становить 0.00000171 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TMPL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TMPL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.76 USD
- зміна ціни TMPL протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін TMPL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TMPL.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TMPL до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TMPL до USD становила $ -0.0000007682.
За останні 60 днів зміна ціни TMPL до USD становила $ -0.0000016844.
За останні 90 днів зміна ціни TMPL до USD становила $ -0.00032045790618685715.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000007682
|-44.92%
|60 днів
|$ -0.0000016844
|-98.50%
|90 днів
|$ -0.00032045790618685715
|-99.46%
Останній аналіз цін TMPL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-18.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Temple Pharmacy is both a brand and portal into the post-civil world of Lulax. Our aim is to interconnect fictional and non-fictional worlds; telling stories through animation, comics, clothing, books, merchandise and more. Our team continues to grow through multiform projects that link directly to the Temple Pharmacy universe. By joining our discord, you can participate in worldbuilding and generating lore. Start interacting by gaining important roles in the community, while being first-placed to secure limited and exclusive drops of clothing, accessories and NFTs. Chatrooms are not just a place for asking questions or creating and debating theories, but give token-holders an opportunity to shape and manifest the universe that they belong to.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 TMPL до AUD
A$0.0000027018
|1 TMPL до GBP
￡0.0000013167
|1 TMPL до EUR
€0.0000015732
|1 TMPL до USD
$0.00000171
|1 TMPL до MYR
RM0.0000075582
|1 TMPL до TRY
₺0.0000623808
|1 TMPL до JPY
¥0.0002524644
|1 TMPL до RUB
₽0.00015219
|1 TMPL до INR
₹0.0001488897
|1 TMPL до IDR
Rp0.0280327824
|1 TMPL до PHP
₱0.0000977778
|1 TMPL до EGP
￡E.0.0000866457
|1 TMPL до BRL
R$0.0000098496
|1 TMPL до CAD
C$0.0000024453
|1 TMPL до BDT
৳0.0002079531
|1 TMPL до NGN
₦0.0025714125
|1 TMPL до UAH
₴0.0000705717
|1 TMPL до VES
Bs0.00010944
|1 TMPL до PKR
Rs0.0004788513
|1 TMPL до KZT
₸0.0008503146
|1 TMPL до THB
฿0.0000575757
|1 TMPL до TWD
NT$0.000056088
|1 TMPL до CHF
Fr0.0000015048
|1 TMPL до HKD
HK$0.0000132867
|1 TMPL до MAD
.د.م0.0000166896
|1 TMPL до MXN
$0.0000346617