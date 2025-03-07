Сьогоднішня ціна TMPL (TMPL)

Поточна ціна TMPL (TMPL) сьогодні становить 0.00000171 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TMPL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TMPL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.76 USD

- зміна ціни TMPL протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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