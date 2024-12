Що таке TLX ( TLX)

TLX is a permissionless, non-custodial leveraged token platform built on Optimism. It enables users to mint and redeem leveraged tokens (LTs) for over 50 assets with up to 20x leverage. All LTs are backed by Synthetix perpetual futures contracts.

Ресурс TLX (TLX) Офіційний вебсайт