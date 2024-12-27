Сьогоднішня ціна TLX (TLX)

Поточна ціна TLX (TLX) сьогодні становить 0.098467 USD з ринковою капіталізацією $ 5.49M USD. Ціна TLX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TLX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.45K USD

- зміна ціни TLX протягом дня — -0.82%

- циркуляційна пропозиція – 55.42M USD

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