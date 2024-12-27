Ціна TLX (TLX)
Поточна ціна TLX (TLX) сьогодні становить 0.098467 USD з ринковою капіталізацією $ 5.49M USD. Ціна TLX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TLX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.45K USD
- зміна ціни TLX протягом дня — -0.82%
- циркуляційна пропозиція – 55.42M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TLX до USD становила $ -0.00082339522520383.
За останні 30 днів зміна ціни TLX до USD становила $ -0.0069885870.
За останні 60 днів зміна ціни TLX до USD становила $ +0.0200990938.
За останні 90 днів зміна ціни TLX до USD становила $ -0.02461972682828567.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00082339522520383
|-0.82%
|30 днів
|$ -0.0069885870
|-7.09%
|60 днів
|$ +0.0200990938
|+20.41%
|90 днів
|$ -0.02461972682828567
|-20.00%
Останній аналіз цін TLX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.30%
-0.82%
+1.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TLX is a permissionless, non-custodial leveraged token platform built on Optimism. It enables users to mint and redeem leveraged tokens (LTs) for over 50 assets with up to 20x leverage. All LTs are backed by Synthetix perpetual futures contracts.
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