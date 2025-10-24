Інформація щодо ціни TIWICAT (TWC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,09% Зміна ціни (1 дн.) -3,71% Зміна ціни (за 7 дн.) +17,46% Зміна ціни (за 7 дн.) +17,46%

Актуальна ціна TIWICAT (TWC) становить --. За останні 24 години TWC торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TWC становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то TWC змінився на +0,09% за останню годину, -3,71% за 24 години та на +17,46% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо TIWICAT (TWC)

Ринкова капіталізація $ 994,41K$ 994,41K $ 994,41K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 996,02K$ 996,02K $ 996,02K Циркуляційне постачання 913,08T 913,08T 913,08T Загальна пропозиція 914 555 976 784 863,4 914 555 976 784 863,4 914 555 976 784 863,4

Поточна ринкова капіталізація TIWICAT — $ 994,41K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TWC — 913,08T, зі загальною пропозицією 914555976784863.4. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 996,02K.