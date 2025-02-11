Ціна TitanX (TITANX)
Поточна ціна TitanX (TITANX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TITANX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TitanX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 491.26K USD
- зміна ціни TitanX протягом дня — -9.99%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TitanX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TitanX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TitanX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TitanX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.99%
|30 днів
|$ 0
|-25.91%
|60 днів
|$ 0
|-47.38%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TitanX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.48%
-9.99%
+4.38%
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