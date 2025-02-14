Ціна TitanBorn (TITANS)
Поточна ціна TitanBorn (TITANS) сьогодні становить 0.00006558 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TITANS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TitanBorn:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 636.12 USD
- зміна ціни TitanBorn протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін TITANS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TITANS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TitanBorn до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TitanBorn до USD становила $ -0.0000462679.
За останні 60 днів зміна ціни TitanBorn до USD становила $ -0.0000517689.
За останні 90 днів зміна ціни TitanBorn до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000462679
|-70.55%
|60 днів
|$ -0.0000517689
|-78.94%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TitanBorn: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TitanBorn reimagines the classic arcade fighting experience, which we're developing for the millions of fans of fighting games like Mortal Kombat, Tekken and Street Fighter. $TITANS is the premium ERC-20 token within TitanBorn and will have several uses that will benefit both players and investors. The $TITANS token is the premium currency of TitanBorn, with a limited token supply. You can use $TITANS to buy in-game Credits, purchase Stamina points, and bet on yourself in our wagering modes. You can win $TITANS tokens in these modes, or buy them on the market. Our parent company is Revenant - https://www.revenant.gg/
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 TITANS до AUD
A$0.0001036164
|1 TITANS до GBP
￡0.0000518082
|1 TITANS до EUR
€0.000062301
|1 TITANS до USD
$0.00006558
|1 TITANS до MYR
RM0.000291831
|1 TITANS до TRY
₺0.0023733402
|1 TITANS до JPY
¥0.0100193124
|1 TITANS до RUB
₽0.00586941
|1 TITANS до INR
₹0.0056903766
|1 TITANS до IDR
Rp1.0577417874
|1 TITANS до PHP
₱0.0037944588
|1 TITANS до EGP
￡E.0.0033196596
|1 TITANS до BRL
R$0.0003777408
|1 TITANS до CAD
C$0.0000924678
|1 TITANS до BDT
৳0.0079804302
|1 TITANS до NGN
₦0.0987647916
|1 TITANS до UAH
₴0.0027399324
|1 TITANS до VES
Bs0.00400038
|1 TITANS до PKR
Rs0.0183282984
|1 TITANS до KZT
₸0.032806395
|1 TITANS до THB
฿0.002206767
|1 TITANS до TWD
NT$0.0021418428
|1 TITANS до CHF
Fr0.000059022
|1 TITANS до HKD
HK$0.0005102124
|1 TITANS до MAD
.د.م0.0006551442