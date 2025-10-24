Інформація щодо ціни Titan Token (TNT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,00144974 Макс. за 24 год $ 0,00146835 Рекордний максимум $ 0,00371391 Найнижча ціна $ 0,00139749 Зміна ціни (за 1 год) +0,64% Зміна ціни (1 дн.) +0,14% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,36%

Актуальна ціна Titan Token (TNT) становить $0,0014636. За останні 24 години TNT торгувався між мінімумом у $ 0,00144974 і максимумом у $ 0,00146835, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TNT становить $ 0,00371391, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00139749.

Що стосується короткострокових результатів, то TNT змінився на +0,64% за останню годину, +0,14% за 24 години та на -2,36% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Titan Token (TNT)

Ринкова капіталізація $ 146,36K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 146,36K Циркуляційне постачання 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Titan Token — $ 146,36K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TNT — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 146,36K.