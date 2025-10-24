Актуальна ціна Titan Token сьогодні становить 0,0014636 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TNT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TNT на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Titan Token сьогодні становить 0,0014636 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TNT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TNT на MEXC вже зараз.

Докладніше про TNT

Інформація про ціну TNT

Whitepaper TNT

Офіційний вебсайт TNT

Токеноміка TNT

Прогноз ціни TNT

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Titan Token

Ціна Titan Token (TNT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 TNT до USD:

$0,00146361
$0,00146361$0,00146361
+0,10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Titan Token (TNT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:31:01 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Titan Token (TNT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00144974
$ 0,00144974$ 0,00144974
Мін. за 24 год
$ 0,00146835
$ 0,00146835$ 0,00146835
Макс. за 24 год

$ 0,00144974
$ 0,00144974$ 0,00144974

$ 0,00146835
$ 0,00146835$ 0,00146835

$ 0,00371391
$ 0,00371391$ 0,00371391

$ 0,00139749
$ 0,00139749$ 0,00139749

+0,64%

+0,14%

-2,36%

-2,36%

Актуальна ціна Titan Token (TNT) становить $0,0014636. За останні 24 години TNT торгувався між мінімумом у $ 0,00144974 і максимумом у $ 0,00146835, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TNT становить $ 0,00371391, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00139749.

Що стосується короткострокових результатів, то TNT змінився на +0,64% за останню годину, +0,14% за 24 години та на -2,36% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Titan Token (TNT)

$ 146,36K
$ 146,36K$ 146,36K

--
----

$ 146,36K
$ 146,36K$ 146,36K

100,00M
100,00M 100,00M

100 000 000,0
100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Titan Token — $ 146,36K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TNT — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 146,36K.

Історія ціни Titan Token (TNT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Titan Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Titan Token до USD становила $ +0,0000157732.
За останні 60 днів зміна ціни Titan Token до USD становила $ -0,0002602774.
За останні 90 днів зміна ціни Titan Token до USD становила $ -0,0002002365029093226.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,14%
30 днів$ +0,0000157732+1,08%
60 днів$ -0,0002602774-17,78%
90 днів$ -0,0002002365029093226-12,03%

Що таке Titan Token (TNT)

Titan Token (TNT) is a next-generation universal gaming token designed to power the Web3 GameFi revolution. Built on a secure and scalable blockchain infrastructure, TNT brings real utility across a diverse ecosystem of action-packed games, NFTs, and decentralized applications. With its core focus on rewarding both players and investors, Titan Token ensures seamless in-game transactions, cross-platform compatibility, and integration into future IGOs (Initial Game Offerings). Backed by a strong community and strategic roadmap, TNT aims to redefine how digital assets are earned, used, and experienced in the gaming world. Whether you’re a gamer looking for immersive play-to-earn opportunities or an investor seeking high-growth potential, Titan Token offers a transparent, exciting, and rewarding journey. Join the Titan revolution and be part of the future of decentralized entertainment.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Titan Token (TNT)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Titan Token (USD)

Скільки коштуватиме Titan Token (TNT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Titan Token (TNT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Titan Token.

Перегляньте прогноз ціни Titan Token вже зараз!

TNT до місцевих валют

Токеноміка Titan Token (TNT)

Розуміння токеноміки Titan Token (TNT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TNT зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Titan Token (TNT)

Скільки сьогодні коштує Titan Token (TNT)?
Актуальна ціна TNT у USD становить 0,0014636 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна TNT до USD?
Поточна ціна TNT до USD — $ 0,0014636. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Titan Token?
Ринкова капіталізація TNT — $ 146,36K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція TNT?
Циркуляційна пропозиція TNT — 100,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) TNT?
TNT досяг історичної максимальної ціни у 0,00371391 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) TNT?
Історична мінімальна ціна TNT становила 0,00139749 USD.
Який обсяг торгівлі TNT?
Актуальний обсяг торгівлі TNT за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна TNT цього року?
TNT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни TNT для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:31:01 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Titan Token (TNT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 216,02
$111 216,02$111 216,02

+1,18%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 972,85
$3 972,85$3 972,85

+2,47%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,17100
$0,17100$0,17100

+11,57%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,14
$193,14$193,14

+1,10%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$19,4937
$19,4937$19,4937

+26,42%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 972,85
$3 972,85$3 972,85

+2,47%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 216,02
$111 216,02$111 216,02

+1,18%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,14
$193,14$193,14

+1,10%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4412
$2,4412$2,4412

+1,34%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 133,48
$1 133,48$1 133,48

+0,31%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6176
$0,6176$0,6176

+517,60%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000815
$0,00000815$0,00000815

+357,86%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$52,97
$52,97$52,97

+114,97%

Логотип CYGNUS

CYGNUS

CGN

$0,01927
$0,01927$0,01927

+92,70%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5711
$0,5711$0,5711

+90,36%