Ціна Titan Hunters (TITA)
Поточна ціна Titan Hunters (TITA) сьогодні становить 0.00240394 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TITA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Titan Hunters:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.91 USD
- зміна ціни Titan Hunters протягом дня — -1.38%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Titan Hunters до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Titan Hunters до USD становила $ -0.0004127257.
За останні 60 днів зміна ціни Titan Hunters до USD становила $ -0.0007875744.
За останні 90 днів зміна ціни Titan Hunters до USD становила $ -0.0014044033595063818.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.38%
|30 днів
|$ -0.0004127257
|-17.16%
|60 днів
|$ -0.0007875744
|-32.76%
|90 днів
|$ -0.0014044033595063818
|-36.87%
Останній аналіз цін Titan Hunters: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.83%
-1.38%
+3.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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