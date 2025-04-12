Ціна Titan Blaze (BLAZE)
Поточна ціна Titan Blaze (BLAZE) сьогодні становить 0.308366 USD з ринковою капіталізацією $ 416.29K USD. Ціна BLAZE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Titan Blaze:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Titan Blaze протягом дня — +4.18%
- циркуляційна пропозиція – 1.35M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Titan Blaze до USD становила $ +0.01237541.
За останні 30 днів зміна ціни Titan Blaze до USD становила $ +0.0045351387.
За останні 60 днів зміна ціни Titan Blaze до USD становила $ -0.2615067026.
За останні 90 днів зміна ціни Titan Blaze до USD становила $ -1.5648482163906922.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01237541
|+4.18%
|30 днів
|$ +0.0045351387
|+1.47%
|60 днів
|$ -0.2615067026
|-84.80%
|90 днів
|$ -1.5648482163906922
|-83.53%
Останній аналіз цін Titan Blaze: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.23%
+4.18%
-0.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Blaze is a novel Ethereum-based DeFi project offering a unique auction-based token minting and staking platform where users fuel their crypto earnings by purchasing batches and staking tokens for rewards over time.
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