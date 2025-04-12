Ціна TITAN AI (TIAI)
Поточна ціна TITAN AI (TIAI) сьогодні становить 0.00113062 USD з ринковою капіталізацією $ 1.15M USD. Ціна TIAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TITAN AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни TITAN AI протягом дня — +126.72%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
Отримуйте оновлення цін TIAI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TIAI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TITAN AI до USD становила $ +0.00063194.
За останні 30 днів зміна ціни TITAN AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TITAN AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TITAN AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00063194
|+126.72%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TITAN AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+17.29%
+126.72%
+39.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Titan AI is building a decentralized, autonomous AI and robotics infrastructure aimed at creating truly self-operating intelligent agents that will improve efficiency and cut costs for agriculture processes. The project envisions a future where these AI are not only open-source and permissionless but also capable of governing itself through an on-chain DAO. Titan AI combines blockchain, robotics, and AI to deploy self-evolving agents that operate independently across physical and digital environments.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 TIAI до VND
₫28.99022742
|1 TIAI до AUD
A$0.0017976858
|1 TIAI до GBP
￡0.0008592712
|1 TIAI до EUR
€0.0009949456
|1 TIAI до USD
$0.00113062
|1 TIAI до MYR
RM0.0049973404
|1 TIAI до TRY
₺0.0430313972
|1 TIAI до JPY
¥0.1622552762
|1 TIAI до RUB
₽0.0940901964
|1 TIAI до INR
₹0.0974481378
|1 TIAI до IDR
Rp18.8436591292
|1 TIAI до KRW
₩1.605989179
|1 TIAI до PHP
₱0.0646488516
|1 TIAI до EGP
￡E.0.0579781936
|1 TIAI до BRL
R$0.0066254332
|1 TIAI до CAD
C$0.0015602556
|1 TIAI до BDT
৳0.137087675
|1 TIAI до NGN
₦1.7974822884
|1 TIAI до UAH
₴0.0467059122
|1 TIAI до VES
Bs0.08027402
|1 TIAI до PKR
Rs0.3163361698
|1 TIAI до KZT
₸0.5830833464
|1 TIAI до THB
฿0.0378418514
|1 TIAI до TWD
NT$0.0365981694
|1 TIAI до AED
د.إ0.0041493754
|1 TIAI до CHF
Fr0.0009158022
|1 TIAI до HKD
HK$0.008762305
|1 TIAI до MAD
.د.م0.0104921536
|1 TIAI до MXN
$0.0229628922