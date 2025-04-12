Сьогоднішня ціна TITAN AI (TIAI)

Поточна ціна TITAN AI (TIAI) сьогодні становить 0.00113062 USD з ринковою капіталізацією $ 1.15M USD. Ціна TIAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TITAN AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни TITAN AI протягом дня — +126.72%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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