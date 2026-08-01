Сьогоднішня ціна TITAN

Поточна ціна TITAN (TITAN) сьогодні становить $ 0,01630711, зі зміною 5,42% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TITAN до USD становить $ 0,01630711 за TITAN.

TITAN наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 430 522, з циркуляційною пропозицією у 26,40M TITAN. Протягом останніх 24 годин TITAN торгувався між $ 0,01614414 (мінімум) та $ 0,01727599 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,269924, тоді як історичний мінімум — $ 0,01282001.

У короткостроковій динаміці TITAN змінився на -0,11% за останню годину та на -10,05% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 19,06.

Ринкова інформація щодо TITAN (TITAN)

Ринкова капіталізація $ 430,52K$ 430,52K $ 430,52K Обсяг (за 24 год) $ 19,06$ 19,06 $ 19,06 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 652,31K$ 652,31K $ 652,31K Циркуляційне постачання 26,40M 26,40M 26,40M Загальна пропозиція 40 000 000,0 40 000 000,0 40 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація TITAN — $ 430,52K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 19,06. Циркуляційна пропозиція TITAN — 26,40M, зі загальною пропозицією 40000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 652,31K.