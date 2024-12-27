Ціна TISM (TISM)
Поточна ціна TISM (TISM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 240.37K USD. Ціна TISM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TISM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 81.70K USD
- зміна ціни TISM протягом дня — +5.93%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TISM до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TISM до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TISM до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TISM до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.93%
|30 днів
|$ 0
|-87.13%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TISM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.56%
+5.93%
-19.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Our project is a meme coin on the SUI network which celebrates TISM in crypto and is an artistic representation of this. We want to bring a fresh memecoin approach to the SUI ecosystem and we want to be a thoughtleader in the space too. We are planning to provide more utlity in the coin in the future. With a launchpad feature but we are currently working on this now
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