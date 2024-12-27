Сьогоднішня ціна TISM (TISM)

Поточна ціна TISM (TISM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 240.37K USD. Ціна TISM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TISM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 81.70K USD

- зміна ціни TISM протягом дня — +5.93%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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