Сьогоднішня ціна tired of it all (TIRED)

Поточна ціна tired of it all (TIRED) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 65.20K USD. Ціна TIRED до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності tired of it all:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 334.73 USD

- зміна ціни tired of it all протягом дня — -9.58%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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