Сьогоднішня ціна Tired Dad (TIRED)

Поточна ціна Tired Dad (TIRED) сьогодні становить 0.00073859 USD з ринковою капіталізацією $ 738.50K USD. Ціна TIRED до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tired Dad:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 145.05K USD

- зміна ціни Tired Dad протягом дня — -9.09%

- циркуляційна пропозиція – 999.88M USD

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