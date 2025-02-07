Ціна Tired Dad (TIRED)
Поточна ціна Tired Dad (TIRED) сьогодні становить 0.00073859 USD з ринковою капіталізацією $ 738.50K USD. Ціна TIRED до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tired Dad:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 145.05K USD
- зміна ціни Tired Dad протягом дня — -9.09%
- циркуляційна пропозиція – 999.88M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tired Dad до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tired Dad до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tired Dad до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tired Dad до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.09%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tired Dad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.72%
-9.09%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This coin was created to bring unity and fairness to this market. The creators mission is to make a strong community with strong values in honesty and transparency. $TIRED is for all the people who may have lost trust in this industry. Team members make regular live videos, are doxed, and regularly explain to the community how they are actively working to make their coin more valuable. Patience with prevail.
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