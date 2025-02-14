Ціна TipsyCoin ($TIPSY)
Поточна ціна TipsyCoin ($TIPSY) сьогодні становить 0.00000463 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $TIPSY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TipsyCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.89 USD
- зміна ціни TipsyCoin протягом дня — -4.54%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TipsyCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TipsyCoin до USD становила $ -0.0000002614.
За останні 60 днів зміна ціни TipsyCoin до USD становила $ -0.0000005470.
За останні 90 днів зміна ціни TipsyCoin до USD становила $ -0.0000002560907986592.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.54%
|30 днів
|$ -0.0000002614
|-5.64%
|60 днів
|$ -0.0000005470
|-11.81%
|90 днів
|$ -0.0000002560907986592
|-5.24%
Останній аналіз цін TipsyCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.17%
-4.54%
+16.82%
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