Ціна Tiny Colony (TINY)
Поточна ціна Tiny Colony (TINY) сьогодні становить 0.00219923 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TINY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tiny Colony:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.67 USD
- зміна ціни Tiny Colony протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tiny Colony до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tiny Colony до USD становила $ -0.0000814003.
За останні 60 днів зміна ціни Tiny Colony до USD становила $ -0.0000961063.
За останні 90 днів зміна ціни Tiny Colony до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000814003
|-3.70%
|60 днів
|$ -0.0000961063
|-4.37%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tiny Colony: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tiny Colony is the first ever Construction and Management Simulation Blockchain Game. In the Tiny Colony Metaverse players can build and grow advanced Ant Colonies, defend their bases against dark forces that roam the underground, challenge other colonies to battles, form alliances and trade with one another to participate in large scale community events. Players will be able to attend community-wide events such as Community Quests, Battle Arenas, Gladiator Fights, Tiny Wars, Tiny Slots, and much more. Tiny Colony is an all encompassing Metaverse with limitless opportunity for expansion.
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