Ціна TINGUS (TINGUS)
Поточна ціна TINGUS (TINGUS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TINGUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TINGUS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.33K USD
- зміна ціни TINGUS протягом дня — -16.52%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TINGUS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TINGUS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TINGUS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TINGUS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-16.52%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TINGUS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-9.64%
-16.52%
-54.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TINGUS is a Solana-based art project that has recently made the leap into the Web3 space by transitioning into a coin. As the first step in this new venture, TINGUS plans to launch a 5,000-piece NFT collection, offering investors the chance to join the community as official holders. The project is entirely centered around MasterTingus, an artist who consistently creates and releases new TINGUS-themed artwork daily.
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