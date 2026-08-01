Сьогоднішня ціна timmythetoaster

Поточна ціна timmythetoaster (TIMMY) сьогодні становить $ 20,01, зі зміною 0,44% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TIMMY до USD становить $ 20,01 за TIMMY.

timmythetoaster наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20 010, з циркуляційною пропозицією у 999,99 TIMMY. Протягом останніх 24 годин TIMMY торгувався між $ 19,91 (мінімум) та $ 20,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 265,78, тоді як історичний мінімум — $ 19,91.

У короткостроковій динаміці TIMMY змінився на +0,42% за останню годину та на -0,32% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 22,42.

Ринкова інформація щодо timmythetoaster (TIMMY)

Ринкова капіталізація $ 20,01K$ 20,01K $ 20,01K Обсяг (за 24 год) $ 22,42$ 22,42 $ 22,42 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,01K$ 20,01K $ 20,01K Циркуляційне постачання 999,99 999,99 999,99 Загальна пропозиція 999,990426177 999,990426177 999,990426177

Поточна ринкова капіталізація timmythetoaster — $ 20,01K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 22,42. Циркуляційна пропозиція TIMMY — 999,99, зі загальною пропозицією 999.990426177. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,01K.