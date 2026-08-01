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Поточна ціна timmythetoaster сьогодні становить 20,01 USD. Ринкова капіталізація TIMMY становить 20 010 USD. Відстежуйте оновлення цін TIMMY до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна timmythetoaster сьогодні становить 20,01 USD. Ринкова капіталізація TIMMY становить 20 010 USD. Відстежуйте оновлення цін TIMMY до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна timmythetoaster (TIMMY)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 TIMMY до USD:

$19,99
$19,99$19,99
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни timmythetoaster (TIMMY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:47:08 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна timmythetoaster

Поточна ціна timmythetoaster (TIMMY) сьогодні становить $ 20,01, зі зміною 0,44% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TIMMY до USD становить $ 20,01 за TIMMY.

timmythetoaster наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20 010, з циркуляційною пропозицією у 999,99 TIMMY. Протягом останніх 24 годин TIMMY торгувався між $ 19,91 (мінімум) та $ 20,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 265,78, тоді як історичний мінімум — $ 19,91.

У короткостроковій динаміці TIMMY змінився на +0,42% за останню годину та на -0,32% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 22,42.

Ринкова інформація щодо timmythetoaster (TIMMY)

$ 20,01K
$ 20,01K$ 20,01K

$ 22,42
$ 22,42$ 22,42

$ 20,01K
$ 20,01K$ 20,01K

999,99
999,99 999,99

999,990426177
999,990426177 999,990426177

Поточна ринкова капіталізація timmythetoaster — $ 20,01K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 22,42. Циркуляційна пропозиція TIMMY — 999,99, зі загальною пропозицією 999.990426177. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,01K.

Історія ціни timmythetoaster у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 19,91
$ 19,91$ 19,91
Мін. за 24 год
$ 20,0
$ 20,0$ 20,0
Макс. за 24 год

$ 19,91
$ 19,91$ 19,91

$ 20,0
$ 20,0$ 20,0

$ 265,78
$ 265,78$ 265,78

$ 19,91
$ 19,91$ 19,91

+0,42%

+0,44%

-0,32%

-0,32%

Історія ціни timmythetoaster (TIMMY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни timmythetoaster до USD становила $ +0,087735.
За останні 30 днів зміна ціни timmythetoaster до USD становила $ -3,2783023320.
За останні 60 днів зміна ціни timmythetoaster до USD становила $ -3,2783023320.
За останні 90 днів зміна ціни timmythetoaster до USD становила $ +0,000087872834877.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,087735+0,44%
30 днів$ -3,2783023320-16,38%
60 днів$ -3,2783023320-16,38%
90 днів$ +0,000087872834877+0,00%

Прогноз ціни timmythetoaster

Прогноз ціни timmythetoaster (TIMMY) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна TIMMY у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни timmythetoaster (TIMMY) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна timmythetoaster потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне timmythetoaster у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни TIMMY на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни timmythetoaster.

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Ресурс timmythetoaster (TIMMY)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

MemeSolana EcosystemSolana Meme

Про timmythetoaster

Яка ціна timmythetoaster у реальному часі?

timmythetoaster торгується за ціною ₴881.9580389601600000, що вказує на зміну ціни на рівні 0.44% за останні 24 години. Цей показник у реальному часі відображає об'єднані дані з кількох спотових ринків.

Наскільки волатильним є TIMMY сьогодні?

Волатильність ціни TIMMY протягом останніх 24 годин становить --%. Висока волатильність свідчить про швидкі зміни ціни, тоді як низька волатильність вказує на стабільність.

Який діапазон торгівлі timmythetoaster за останні 24 години?

Токен коливався між ₴877.5504525585600000 (низька ціна) і ₴881.517280320000000 (висока ціна). Трейдери часто використовують цей діапазон для оцінки денній динаміці та потужності ринку.

Який обсяг торгівлі генерував TIMMY?

За останні 24 години TIMMY зібрав ₴-- у торговельній активності, що демонструє, наскільки активно ринок взаємодіє з цим активом.

Як порівнюється поточна ціна з ATH та ATL?

Усі часи найвища ціна — це ₴11714.4831381724800000, а найнижча — ₴877.5504525585600000. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допомагає трейдерам зрозуміти довгострокові цикли.

Наскільки міцна ліквідність ринку для timmythetoaster?

Ступінь ліквідності оцінюється як --/100, що вказує на глибину книжки замовлень та легкість виконання операцій під час активних торгів.

Як TIMMY порівнюється з іншими токенами категорії Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme?

У категорії Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme TIMMY демонструє конкурентоспроможну продуктивність, підтримувану ліквідністю в об’ємі ₴-- та постійним інтересом трейдерів.

Люди також запитують: Інші запитання про timmythetoaster

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:47:08 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для timmythetoaster (TIMMY)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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