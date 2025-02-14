Ціна TIMMI (TIMMI)
Поточна ціна TIMMI (TIMMI) сьогодні становить 0.0000577 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TIMMI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TIMMI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 983.02 USD
- зміна ціни TIMMI протягом дня — -3.53%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TIMMI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TIMMI до USD становила $ -0.0000156551.
За останні 60 днів зміна ціни TIMMI до USD становила $ -0.0000394403.
За останні 90 днів зміна ціни TIMMI до USD становила $ -0.00002543200817407072.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.53%
|30 днів
|$ -0.0000156551
|-27.13%
|60 днів
|$ -0.0000394403
|-68.35%
|90 днів
|$ -0.00002543200817407072
|-30.59%
Останній аналіз цін TIMMI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.14%
-3.53%
-22.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Not just another typical apple fan boi $TIMMI
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