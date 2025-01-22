Сьогоднішня ціна Timeswap (TIME)

Поточна ціна Timeswap (TIME) сьогодні становить 0.00911888 USD з ринковою капіталізацією $ 3.19M USD. Ціна TIME до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Timeswap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.80M USD

- зміна ціни Timeswap протягом дня — -1.18%

- циркуляційна пропозиція – 350.00M USD

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