Ціна Timeswap (TIME)
Поточна ціна Timeswap (TIME) сьогодні становить 0.00911888 USD з ринковою капіталізацією $ 3.19M USD. Ціна TIME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Timeswap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.80M USD
- зміна ціни Timeswap протягом дня — -1.18%
- циркуляційна пропозиція – 350.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Timeswap до USD становила $ -0.000109489851090132.
За останні 30 днів зміна ціни Timeswap до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Timeswap до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Timeswap до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000109489851090132
|-1.18%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Timeswap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.51%
-1.18%
--
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