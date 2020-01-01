Токеноміка TIMES ($TIMES) Дізнайтеся ключову інформацію про TIMES ($TIMES), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація TIMES ($TIMES) The Nordic-inspired medieval world of DARKTIMES is dark, gothic, and grim. Threats lurk around every corner, and there is nowhere safe to hide. DARKTIMES is a fast-paced Brawler Royale, played in a PvP survival format. You’ll begin with nothing but the tattered clothes on your back and work your way towards acquiring weapons and armour as you explore the immersive maps. You’ll have a choice of character classes, each with its own skill tree and combat specialties; each different, but just as deadly as the other. Brutal, fast, and unforgiving. Times are changing. Офіційний вебсайт: https://timestoken.xyz/ Whitepaper: https://timestoken.xyz/whitepaper Купити $TIMES зараз!

Токеноміка та аналіз ціни TIMES ($TIMES) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена TIMES ($TIMES), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 632,27K $ 632,27K $ 632,27K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 350,63M $ 350,63M $ 350,63M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,80M $ 1,80M $ 1,80M Історичний максимум: $ 0,126407 $ 0,126407 $ 0,126407 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00180322 $ 0,00180322 $ 0,00180322 Дізнайтеся більше про ціну TIMES ($TIMES)

Токеноміка TIMES ($TIMES): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки TIMES ($TIMES) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $TIMES, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $TIMES, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $TIMES, досліджуйте ціну токена $TIMES в реальному часі!

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