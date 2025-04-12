Ціна TIMES ($TIMES)
Поточна ціна TIMES ($TIMES) сьогодні становить 0.00101151 USD з ринковою капіталізацією $ 266.13K USD. Ціна $TIMES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TIMES:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни TIMES протягом дня — -7.44%
- циркуляційна пропозиція – 265.62M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TIMES до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TIMES до USD становила $ -0.0004468587.
За останні 60 днів зміна ціни TIMES до USD становила $ -0.0006850081.
За останні 90 днів зміна ціни TIMES до USD становила $ -0.011130409135931859.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.44%
|30 днів
|$ -0.0004468587
|-44.17%
|60 днів
|$ -0.0006850081
|-67.72%
|90 днів
|$ -0.011130409135931859
|-91.66%
Останній аналіз цін TIMES: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-7.44%
-9.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Nordic-inspired medieval world of DARKTIMES is dark, gothic, and grim. Threats lurk around every corner, and there is nowhere safe to hide. DARKTIMES is a fast-paced Brawler Royale, played in a PvP survival format. You’ll begin with nothing but the tattered clothes on your back and work your way towards acquiring weapons and armour as you explore the immersive maps. You’ll have a choice of character classes, each with its own skill tree and combat specialties; each different, but just as deadly as the other. Brutal, fast, and unforgiving. Times are changing.
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