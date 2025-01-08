Сьогоднішня ціна Timeless Davido (DAVIDO)

Поточна ціна Timeless Davido (DAVIDO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 38.25K USD. Ціна DAVIDO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Timeless Davido:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.52 USD

- зміна ціни Timeless Davido протягом дня — -8.44%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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