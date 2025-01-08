Ціна Timeless Davido (DAVIDO)
Поточна ціна Timeless Davido (DAVIDO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 38.25K USD. Ціна DAVIDO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Timeless Davido:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.52 USD
- зміна ціни Timeless Davido протягом дня — -8.44%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
Отримуйте оновлення цін DAVIDO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DAVIDO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Timeless Davido до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Timeless Davido до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Timeless Davido до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Timeless Davido до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.44%
|30 днів
|$ 0
|-19.20%
|60 днів
|$ 0
|-20.16%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Timeless Davido: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.99%
-8.44%
+4.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 DAVIDO до AUD
A$--
|1 DAVIDO до GBP
￡--
|1 DAVIDO до EUR
€--
|1 DAVIDO до USD
$--
|1 DAVIDO до MYR
RM--
|1 DAVIDO до TRY
₺--
|1 DAVIDO до JPY
¥--
|1 DAVIDO до RUB
₽--
|1 DAVIDO до INR
₹--
|1 DAVIDO до IDR
Rp--
|1 DAVIDO до PHP
₱--
|1 DAVIDO до EGP
￡E.--
|1 DAVIDO до BRL
R$--
|1 DAVIDO до CAD
C$--
|1 DAVIDO до BDT
৳--
|1 DAVIDO до NGN
₦--
|1 DAVIDO до UAH
₴--
|1 DAVIDO до VES
Bs--
|1 DAVIDO до PKR
Rs--
|1 DAVIDO до KZT
₸--
|1 DAVIDO до THB
฿--
|1 DAVIDO до TWD
NT$--
|1 DAVIDO до CHF
Fr--
|1 DAVIDO до HKD
HK$--
|1 DAVIDO до MAD
.د.م--