Ціна Timechain Swap (TCS)
Поточна ціна Timechain Swap (TCS) сьогодні становить 0.00663977 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TCS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Timechain Swap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.10 USD
- зміна ціни Timechain Swap протягом дня — -0.40%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Timechain Swap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Timechain Swap до USD становила $ -0.0015424995.
За останні 60 днів зміна ціни Timechain Swap до USD становила $ -0.0039900323.
За останні 90 днів зміна ціни Timechain Swap до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.40%
|30 днів
|$ -0.0015424995
|-23.23%
|60 днів
|$ -0.0039900323
|-60.09%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Timechain Swap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.40%
+28.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TimechainSwap (TCS) is a multi-chain Decentralized Exchange (DEX) aggregator. It is built as an Automated Market Maker (AMM) on Fantom (FTM) network and expanding to Binance Smart Chain and the Ethereum Network next. FTM and BSC are chosen as priority for their low fees and fast transaction speed to extract the best price through the available (DEX) liquidity pools.
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