Токеноміка Time Capital Markets (TCM) Дізнайтеся ключову інформацію про Time Capital Markets (TCM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Time Capital Markets (TCM) Time Capital Markets is a DAO created on daosdotfun platform to faciliate hedge-fund like activities around Timedotfun, it serves to acquire creator tokens from the platform and grow the AUM like a hedge fund. The DAO purchases creators to build a treasury and allow people to speculate using TCM token as an easier hedge to timedotfun hundreds of creators(as there is hundreds, one gets lost trying to find undervalued creators). Офіційний вебсайт: https://www.daos.fun/28PgAVUab53W26qgu3TfffsxHF2rAFf1zvJJzE3Kdaos Купити TCM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Time Capital Markets (TCM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Time Capital Markets (TCM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 152,73K $ 152,73K $ 152,73K Загальна пропозиція: $ 955,83M $ 955,83M $ 955,83M Циркуляційна пропозиція: $ 955,83M $ 955,83M $ 955,83M FDV (повністю розведена вартість): $ 152,73K $ 152,73K $ 152,73K Історичний максимум: $ 0,00040747 $ 0,00040747 $ 0,00040747 Історичний мінімум: $ 0,0001212 $ 0,0001212 $ 0,0001212 Поточна ціна: $ 0,00015902 $ 0,00015902 $ 0,00015902 Дізнайтеся більше про ціну Time Capital Markets (TCM)

Токеноміка Time Capital Markets (TCM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Time Capital Markets (TCM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TCM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TCM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TCM, досліджуйте ціну токена TCM в реальному часі!

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