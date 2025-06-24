Ціна Time Capital Markets (TCM)
Поточна ціна Time Capital Markets (TCM) сьогодні становить 0,00027469 USD з ринковою капіталізацією $ 262,54K USD. Ціна TCM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Time Capital Markets:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Time Capital Markets протягом дня — +48,61%
- циркуляційна пропозиція – 955,83M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Time Capital Markets до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Time Capital Markets до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Time Capital Markets до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Time Capital Markets до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+48,61%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Time Capital Markets: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,13%
+48,61%
+19,30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Time Capital Markets is a DAO created on daosdotfun platform to faciliate hedge-fund like activities around Timedotfun, it serves to acquire creator tokens from the platform and grow the AUM like a hedge fund. The DAO purchases creators to build a treasury and allow people to speculate using TCM token as an easier hedge to timedotfun hundreds of creators(as there is hundreds, one gets lost trying to find undervalued creators).
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