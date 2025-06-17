Ціна Tim Cheese (TIM)
Поточна ціна Tim Cheese (TIM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 40,87K USD. Ціна TIM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tim Cheese:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Tim Cheese протягом дня — +14,66%
- циркуляційна пропозиція – 999,64M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tim Cheese до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tim Cheese до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tim Cheese до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tim Cheese до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+14,66%
|30 днів
|$ 0
|-34,94%
|60 днів
|$ 0
|-72,33%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tim Cheese: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,06%
+14,66%
+44,60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
I'm Tim Cheese, and I killed John Pork. And this is my story. That day. The day I snuck up behind John. You all think you know the story. You don't. John Pork. He was never supposed to exist. He thought he was untouchable. He thought he was a legend. But legends fade. All it took was a message. One message. And he walked right into my sights. I pulled the trigger. One shot. One legend. Erased. You still don't understand. Do you? John Pork wasn't just a pig. He was a problem. John was only the beginning. Pengu, Marvin, Agent 5.5. They're next. And you, the ones watching this. You think you're safe. John Pork is dead. Who's next?
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