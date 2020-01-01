Токеноміка Tilt Coin (TILT) Дізнайтеся ключову інформацію про Tilt Coin (TILT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Tilt Coin (TILT) Tilt is the native utility and governance token of the Tilt platform—your all‑in‑one Solana toolkit for trading, analysis, and on‑chain insights. Integrated KOL Tracking: Tap into curated data on key opinion leaders’ activity and past usernames, so you never miss a trend. Deep Token Analytics: Access real‑time metrics on liquidity, volume, and on‑chain flow to make data‑driven decisions. Seamless Trading: Execute instant swaps with optimized routing and minimal slippage, all within the Tilt interface. Browser Toolbar: Instantly view profile history, token performance, and contract interactions right on X —no extra tabs required. DEX‑Paid Tracker: Monitor paid promotions and liquidity events across decentralized exchanges to spot emerging opportunities. Live Token‑Locks Monitoring: Track on‑chain lockup schedules and unlock events in real time, ensuring you stay ahead of large token movements. Holders of Tilt enjoy fee discounts, priority access to new features, and voting rights over platform upgrades. Power your Solana journey with Tilt —built by trenchers, for trenchers. Офіційний вебсайт: https://tilt.wtf Купити TILT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Tilt Coin (TILT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Tilt Coin (TILT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 149,28K $ 149,28K $ 149,28K Загальна пропозиція: $ 998,71M $ 998,71M $ 998,71M Циркуляційна пропозиція: $ 998,71M $ 998,71M $ 998,71M FDV (повністю розведена вартість): $ 149,28K $ 149,28K $ 149,28K Історичний максимум: $ 0,00134646 $ 0,00134646 $ 0,00134646 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00014947 $ 0,00014947 $ 0,00014947 Дізнайтеся більше про ціну Tilt Coin (TILT)

Токеноміка Tilt Coin (TILT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Tilt Coin (TILT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TILT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TILT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TILT, досліджуйте ціну токена TILT в реальному часі!

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