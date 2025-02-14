Ціна Tilly The Killer Whale (TILLY)
Поточна ціна Tilly The Killer Whale (TILLY) сьогодні становить 0.00001151 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TILLY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tilly The Killer Whale:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.22 USD
- зміна ціни Tilly The Killer Whale протягом дня — -1.17%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tilly The Killer Whale до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tilly The Killer Whale до USD становила $ -0.0000007029.
За останні 60 днів зміна ціни Tilly The Killer Whale до USD становила $ -0.0000031573.
За останні 90 днів зміна ціни Tilly The Killer Whale до USD становила $ -0.000008866458527631353.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.17%
|30 днів
|$ -0.0000007029
|-6.10%
|60 днів
|$ -0.0000031573
|-27.43%
|90 днів
|$ -0.000008866458527631353
|-43.51%
Останній аналіз цін Tilly The Killer Whale: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.39%
-1.17%
-10.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$TILLY is based on Tilikum, who was a captive male orca who spent most of his life at SeaWorld Orlando in Florida. We are an experimented team of devs and ops managers that aim at bringing the $TILLY meme token to life and building a unique community centered around it. We want to build a fun, elevated and respectful community through our deliverables in terms of content, participation and contests involving our members.
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