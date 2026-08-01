Яка зараз ціна Tilly?

Tilly торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні 3.54% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як $TILLY порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні 3.54% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо $TILLY перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Tilly виглядає у порівнянні з токенами категорії Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem?

У сегменті Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem $TILLY демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Tilly?

Ринкова капіталізація ₴1500122.03178456000000 розташовує $TILLY на #7679 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують $TILLY?

Tilly згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку $TILLY?

З 999652492.513331 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.