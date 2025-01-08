Сьогоднішня ціна Tigris (TIG)

Поточна ціна Tigris (TIG) сьогодні становить 0.04377817 USD з ринковою капіталізацією $ 64.98K USD. Ціна TIG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tigris:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.43 USD

- зміна ціни Tigris протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 1.48M USD

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