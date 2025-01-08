Сьогоднішня ціна Tigres Fan Token (TIGRES)

Поточна ціна Tigres Fan Token (TIGRES) сьогодні становить 0.842278 USD з ринковою капіталізацією $ 934.39K USD. Ціна TIGRES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tigres Fan Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.52K USD

- зміна ціни Tigres Fan Token протягом дня — -7.21%

- циркуляційна пропозиція – 1.11M USD

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