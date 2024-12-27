Сьогоднішня ціна Tigra (TIGRA)

Поточна ціна Tigra (TIGRA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 179.24K USD. Ціна TIGRA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tigra:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 505.57 USD

- зміна ціни Tigra протягом дня — -3.44%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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