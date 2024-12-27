Ціна Tigra (TIGRA)
Поточна ціна Tigra (TIGRA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 179.24K USD. Ціна TIGRA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tigra:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 505.57 USD
- зміна ціни Tigra протягом дня — -3.44%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tigra до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tigra до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tigra до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tigra до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.44%
|30 днів
|$ 0
|-29.61%
|60 днів
|$ 0
|-35.95%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tigra: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.81%
-3.44%
-1.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tigra is no ordinary cat. Tigra is one half of the dynamic duo of the Buterin household, as evidenced on multiple occasions by Maia Buterin. Tigra has a sleek, mischief-filled grace complementing Hemule's charm, together they are both the heart and soul of the Buterin family.
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