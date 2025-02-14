Ціна Tiger Scrub Money (TIGER)
Поточна ціна Tiger Scrub Money (TIGER) сьогодні становить 6.97 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TIGER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tiger Scrub Money:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.11 USD
- зміна ціни Tiger Scrub Money протягом дня — +0.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tiger Scrub Money до USD становила $ +0.00478301.
За останні 30 днів зміна ціни Tiger Scrub Money до USD становила $ +0.1211044470.
За останні 60 днів зміна ціни Tiger Scrub Money до USD становила $ +1.3894911070.
За останні 90 днів зміна ціни Tiger Scrub Money до USD становила $ +1.884263647356758.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00478301
|+0.07%
|30 днів
|$ +0.1211044470
|+1.74%
|60 днів
|$ +1.3894911070
|+19.94%
|90 днів
|$ +1.884263647356758
|+37.05%
Останній аналіз цін Tiger Scrub Money: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.00%
+0.07%
+1.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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