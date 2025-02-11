Ціна TiFi (TIFI)
Поточна ціна TiFi (TIFI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 461.43K USD. Ціна TIFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TiFi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.51K USD
- зміна ціни TiFi протягом дня — +0.38%
- циркуляційна пропозиція – 68.90T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TiFi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TiFi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TiFi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TiFi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.38%
|30 днів
|$ 0
|-16.13%
|60 днів
|$ 0
|-35.57%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TiFi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.20%
+0.38%
-1.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The token is running on Binance Smart Chain (BSC) and provides several attractive features that encourage people to invest and trade with the token itself. Token-back reward is the most innovative feature of TiFi token. It stimulates token holders to use TiFi token purchase merchandise by providing ""token reward"" back to consumers, which functions similar to cash reward credit cards. TIFI also offers reflection reward redistributed to every holder. These reward distributions just requires TIFI holders to hold. TiFi token is an anti-inflation cryptocurrency. The decentralized smart contract of TiFi token burns tokens automatically by subtracting a tiny portion from total supply whenever a transaction happens.
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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