Сьогоднішня ціна TiFi (TIFI)

Поточна ціна TiFi (TIFI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 461.43K USD. Ціна TIFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TiFi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.51K USD

- зміна ціни TiFi протягом дня — +0.38%

- циркуляційна пропозиція – 68.90T USD

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