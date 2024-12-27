Сьогоднішня ціна Tierion (TNT)

Поточна ціна Tierion (TNT) сьогодні становить 0.00523583 USD з ринковою капіталізацією $ 2.24M USD. Ціна TNT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tierion:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.01 USD

- зміна ціни Tierion протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 428.48M USD

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