Ціна Tierion (TNT)
Поточна ціна Tierion (TNT) сьогодні становить 0.00523583 USD з ринковою капіталізацією $ 2.24M USD. Ціна TNT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tierion:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.01 USD
- зміна ціни Tierion протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 428.48M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tierion до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tierion до USD становила $ +0.0003457155.
За останні 60 днів зміна ціни Tierion до USD становила $ +0.0068578440.
За останні 90 днів зміна ціни Tierion до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0003457155
|+6.60%
|60 днів
|$ +0.0068578440
|+130.98%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tierion: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+6.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tierion is launching a universal platform for data verification that operates at massive scale. Businesses safeguard and notarize important documents such as property titles and contracts to ensure anyone can prove their veracity. Surprisingly, there isn’t a universal equivalent for safeguarding digital data. Companies in healthcare, insurance, and financial services are trusted with safeguarding huge volumes of critical data. Proving the authenticity of information within these industries is currently cumbersome, expensive, and in many cases impossible.
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