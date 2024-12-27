Сьогоднішня ціна Tidex (TDX)

Поточна ціна Tidex (TDX) сьогодні становить 0.0136652 USD з ринковою капіталізацією $ 137.44K USD. Ціна TDX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tidex:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 326.98 USD

- зміна ціни Tidex протягом дня — -1.80%

- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD

Отримуйте оновлення цін TDX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TDX.