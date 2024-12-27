Ціна Tidex (TDX)
Поточна ціна Tidex (TDX) сьогодні становить 0.0136652 USD з ринковою капіталізацією $ 137.44K USD. Ціна TDX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tidex:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 326.98 USD
- зміна ціни Tidex протягом дня — -1.80%
- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tidex до USD становила $ -0.00025179460411329.
За останні 30 днів зміна ціни Tidex до USD становила $ +0.0010153995.
За останні 60 днів зміна ціни Tidex до USD становила $ -0.0096186309.
За останні 90 днів зміна ціни Tidex до USD становила $ -0.02069041728299559.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00025179460411329
|-1.80%
|30 днів
|$ +0.0010153995
|+7.43%
|60 днів
|$ -0.0096186309
|-70.38%
|90 днів
|$ -0.02069041728299559
|-60.22%
Останній аналіз цін Tidex: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.07%
-1.80%
-47.39%
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