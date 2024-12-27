Ціна Tidecoin (TDC)
Поточна ціна Tidecoin (TDC) сьогодні становить 0.425321 USD з ринковою капіталізацією $ 7.83M USD. Ціна TDC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tidecoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.23K USD
- зміна ціни Tidecoin протягом дня — +12.78%
- циркуляційна пропозиція – 18.41M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tidecoin до USD становила $ +0.04819641.
За останні 30 днів зміна ціни Tidecoin до USD становила $ +0.5674996856.
За останні 60 днів зміна ціни Tidecoin до USD становила $ +0.3967411300.
За останні 90 днів зміна ціни Tidecoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.04819641
|+12.78%
|30 днів
|$ +0.5674996856
|+133.43%
|60 днів
|$ +0.3967411300
|+93.28%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tidecoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.87%
+12.78%
+1.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tidecoin offers a high level of protection for digital assets through the use of Falcon-512 (Fast-Fourier Lattice-based Compact Signatures over NTRU), an advanced cryptographic algorithm based on lattice structures. Unlike traditional cryptocurrencies such as Bitcoin and Litecoin, which may face vulnerabilities with the rise of quantum computing, Tidecoin is built to handle these future challenges.
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