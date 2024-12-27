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Ціна Tidecoin (TDC)

USD

Графік ціни Tidecoin (TDC) в реальному часі

$0.425321
$0.425321$0.425321
+12.70%(1D)

Сьогоднішня ціна Tidecoin (TDC)

Поточна ціна Tidecoin (TDC) сьогодні становить 0.425321 USD з ринковою капіталізацією $ 7.83M USD. Ціна TDC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tidecoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.23K USD
- зміна ціни Tidecoin протягом дня — +12.78%
- циркуляційна пропозиція – 18.41M USD

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Цінові показники Tidecoin (TDC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tidecoin до USD становила $ +0.04819641.
За останні 30 днів зміна ціни Tidecoin до USD становила $ +0.5674996856.
За останні 60 днів зміна ціни Tidecoin до USD становила $ +0.3967411300.
За останні 90 днів зміна ціни Tidecoin до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.04819641+12.78%
30 днів$ +0.5674996856+133.43%
60 днів$ +0.3967411300+93.28%
90 днів$ 0--

Аналіз цін Tidecoin (TDC)

Останній аналіз цін Tidecoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.346746
$ 0.346746$ 0.346746

$ 0.425005
$ 0.425005$ 0.425005

$ 0.778444
$ 0.778444$ 0.778444

+4.87%

+12.78%

+1.87%

Ринкова інформація Tidecoin (TDC)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 7.83M
$ 7.83M$ 7.83M

$ 11.23K
$ 11.23K$ 11.23K

18.41M
18.41M 18.41M

Що таке Tidecoin ( TDC)

Tidecoin offers a high level of protection for digital assets through the use of Falcon-512 (Fast-Fourier Lattice-based Compact Signatures over NTRU), an advanced cryptographic algorithm based on lattice structures. Unlike traditional cryptocurrencies such as Bitcoin and Litecoin, which may face vulnerabilities with the rise of quantum computing, Tidecoin is built to handle these future challenges.

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 TDC до GBP
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1 TDC до EUR
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1 TDC до USD
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1 TDC до MYR
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1 TDC до TRY
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