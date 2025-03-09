Ціна Tidal Finance (TIDAL)
Поточна ціна Tidal Finance (TIDAL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 229.47K USD. Ціна TIDAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tidal Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 131.87K USD
- зміна ціни Tidal Finance протягом дня — +0.01%
- циркуляційна пропозиція – 7.89B USD
Отримуйте оновлення цін TIDAL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TIDAL.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tidal Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tidal Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tidal Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tidal Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.01%
|30 днів
|$ 0
|-18.22%
|60 днів
|$ 0
|-37.44%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tidal Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.32%
+0.01%
-3.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 TIDAL до AUD
A$--
|1 TIDAL до GBP
￡--
|1 TIDAL до EUR
€--
|1 TIDAL до USD
$--
|1 TIDAL до MYR
RM--
|1 TIDAL до TRY
₺--
|1 TIDAL до JPY
¥--
|1 TIDAL до RUB
₽--
|1 TIDAL до INR
₹--
|1 TIDAL до IDR
Rp--
|1 TIDAL до PHP
₱--
|1 TIDAL до EGP
￡E.--
|1 TIDAL до BRL
R$--
|1 TIDAL до CAD
C$--
|1 TIDAL до BDT
৳--
|1 TIDAL до NGN
₦--
|1 TIDAL до UAH
₴--
|1 TIDAL до VES
Bs--
|1 TIDAL до PKR
Rs--
|1 TIDAL до KZT
₸--
|1 TIDAL до THB
฿--
|1 TIDAL до TWD
NT$--
|1 TIDAL до CHF
Fr--
|1 TIDAL до HKD
HK$--
|1 TIDAL до MAD
.د.م--
|1 TIDAL до MXN
$--