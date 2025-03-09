Сьогоднішня ціна Tidal Finance (TIDAL)

Поточна ціна Tidal Finance (TIDAL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 229.47K USD. Ціна TIDAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tidal Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 131.87K USD

- зміна ціни Tidal Finance протягом дня — +0.01%

- циркуляційна пропозиція – 7.89B USD

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