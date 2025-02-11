Ціна TiccleCat (TICCL)
Поточна ціна TiccleCat (TICCL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TICCL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TiccleCat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.95 USD
- зміна ціни TiccleCat протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TiccleCat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TiccleCat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TiccleCat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TiccleCat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+9.18%
|60 днів
|$ 0
|-2.12%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TiccleCat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TICCLE CAT Greetings all! We have recently launched on the SOLANA network, we are TiccleCat Coin. We present to you a long term project, with an aim of just spreading happiness in the space. Together we can create a world that brings laughter into everyone's life!”
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