Що таке THX Network ( THX)

THX Network allows you to create and embed your own ERC-20 and ERC-721 tokens in any app or website, boosting engagement and increasing revenue. Use cases include loyalty programs, the offering of collectibles by creators, cashbacks, and engagement incentives. The $THX governance token lives both on Ethereum and Polygon (formerly Matic). This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program under agreement No 82888 (Blockpool) and No 824509 (Block.IS).

