Ціна THX Network (THX)
Поточна ціна THX Network (THX) сьогодні становить 0.0023182 USD з ринковою капіталізацією $ 105.38K USD. Ціна THX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності THX Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.24 USD
- зміна ціни THX Network протягом дня — +10.50%
- циркуляційна пропозиція – 45.46M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни THX Network до USD становила $ +0.00022023.
За останні 30 днів зміна ціни THX Network до USD становила $ -0.0010266950.
За останні 60 днів зміна ціни THX Network до USD становила $ -0.0014513605.
За останні 90 днів зміна ціни THX Network до USD становила $ -0.004753651486115935.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00022023
|+10.50%
|30 днів
|$ -0.0010266950
|-44.28%
|60 днів
|$ -0.0014513605
|-62.60%
|90 днів
|$ -0.004753651486115935
|-67.21%
Останній аналіз цін THX Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.21%
+10.50%
-35.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
THX Network allows you to create and embed your own ERC-20 and ERC-721 tokens in any app or website, boosting engagement and increasing revenue. Use cases include loyalty programs, the offering of collectibles by creators, cashbacks, and engagement incentives. The $THX governance token lives both on Ethereum and Polygon (formerly Matic). This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program under agreement No 82888 (Blockpool) and No 824509 (Block.IS).
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