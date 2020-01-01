Токеноміка Thumb (THUMB) Дізнайтеся ключову інформацію про Thumb (THUMB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Thumb (THUMB) thumb is a community based meme token on the Solana network. thumb embraces the iconic crying cat meme with its thumb up to symbolise positive energy whether you're happy or sad. thumb was born from the depths of the global market dump and signals optimism in life's toughest battles. We have an extensive list of content creators making memes, video content, and soon there will also be podcasts available to listen to from August 8. Офіційний вебсайт: https://thumb.fun Купити THUMB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Thumb (THUMB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Thumb (THUMB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 445,84K $ 445,84K $ 445,84K Загальна пропозиція: $ 206,89M $ 206,89M $ 206,89M Циркуляційна пропозиція: $ 206,89M $ 206,89M $ 206,89M FDV (повністю розведена вартість): $ 445,84K $ 445,84K $ 445,84K Історичний максимум: $ 0,01350546 $ 0,01350546 $ 0,01350546 Історичний мінімум: $ 0,00109283 $ 0,00109283 $ 0,00109283 Поточна ціна: $ 0,00214453 $ 0,00214453 $ 0,00214453 Дізнайтеся більше про ціну Thumb (THUMB)

Токеноміка Thumb (THUMB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Thumb (THUMB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів THUMB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів THUMB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку THUMB, досліджуйте ціну токена THUMB в реальному часі!

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